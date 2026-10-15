Житель Забайкалья пытался сжечь дом, в котором были его бывшая жена и ее ребенок

Полиция задержала жителя Забайкалья за поджог дома с экс- женой и ее ребенком Житель Забайкалья пытался сжечь дом, в котором были его бывшая жена и ее ребенок

Москва15 окт Вести.В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который поджег дом с его бывшей женой и ее ребенком. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России пол региону.

Поступило сообщение от жительницы поселка Атамановка о том, что дом, в котором она находится вместе со своим 9-летним сыном, поджигает бывший супруг. Сотрудники полиции на месте задержали ранее судимого 37-летнего злоумышленника говорится в канале ведомства на платформе MAX

Мужчина пояснил, что из-за конфликта с бывшей супругой затаил на нее обиду и решил таким образом отомстить. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Фигурант помещен в изолятор временного содержания.