Житель Иркутска задержан по подозрению в поджоге дома его знакомых

Полиция Иркутска задержала подозреваемого в поджоге жилого дома Житель Иркутска задержан по подозрению в поджоге дома его знакомых

Москва6 окт Вести.Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Иркутское" задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

В отдел полиции №7 поступило сообщение о возгорании жилого дома, предположительно в результате поджога.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. По предварительной информации, по данному адресу подозреваемый распивал спиртные напитки со знакомыми. В какой-то момент у злоумышленника возник конфликт с жильцами. Мужчина вышел на улицу, где заметил легковоспламеняющуюся жидкость и, кинув спичку, совершил поджог написали в пресс-службе

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога.