Москва6 октВести.Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Иркутское" задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.
В отдел полиции №7 поступило сообщение о возгорании жилого дома, предположительно в результате поджога.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. По предварительной информации, по данному адресу подозреваемый распивал спиртные напитки со знакомыми. В какой-то момент у злоумышленника возник конфликт с жильцами. Мужчина вышел на улицу, где заметил легковоспламеняющуюся жидкость и, кинув спичку, совершил поджогнаписали в пресс-службе
В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога.