Житель Балашихи, который облил бывшую кипятком, стал фигурантом уголовного дела

На жителя Балашихи, облившего бывшую жену кипятком, завели дело Житель Балашихи, который облил бывшую кипятком, стал фигурантом уголовного дела

Москва14 окт Вести.В отношении жителя города Балашиха Московской области, который в пылу ссоры облил бывшую жену кипятком, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Следователем Следственного управления МУ МВД России "Балашихинское" в отношении 40-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта облил бывшую жену кипятком, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" отмечается в публикации

Мужчина задержан. Пострадавшая женщина 1986 года рождения находится в больнице.