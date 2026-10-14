Москва14 октВести.В отношении жителя города Балашиха Московской области, который в пылу ссоры облил бывшую жену кипятком, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Следователем Следственного управления МУ МВД России "Балашихинское" в отношении 40-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта облил бывшую жену кипятком, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"отмечается в публикации
Мужчина задержан. Пострадавшая женщина 1986 года рождения находится в больнице.