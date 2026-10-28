Убийца бывшей жены в Москве двое суток жил с трупом Мужчина, убивший бывшую жену в Москве, еще двое суток жил с трупом

Москва28 окт Вести.Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшей жены в квартире на востоке Москвы, еще двое суток жил с трупом в доме перед тем, как избавиться от тела. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на знакомых семьи.

37-летний мужчина познакомился с супругой 10 лет назад. В 2018 году они поженились и поселились в одной квартире с родственниками молодого человека. Однако в браке пара неоднократно ругалась из-за конфликтов жены с сестрой мужа.

В 2023 году супруги развелись и какое-то время не общались, однако позже снова стали жить вместе. В день последней ссоры женщина заявила, что нашла себе нового поклонника, более щедрого, из-за чего бывший муж избил и задушил ее. Еще два дня он прожил с трупом в одной квартире, однако когда неприятный запах начал беспокоить мужчину, он погрузил тело в багажник автомобиля и вывез его за город.

Следственный комитет показал место, куда обвиняемый спрятал тело женщины. Следователи будут добиваться заключения обвиняемого под стражу.