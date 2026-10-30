Москва30 октВести.Судебная психолого-психиатрической экспертиза заключила, что убивший и расчленивший сестру в Москве мужчина страдает психическим расстройством. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы в MAX.
Ранее стало известно, что в июне 2026 года в квартире на улице Знаменской 55-летний мужчина нанес своей сестре множественные удары ножницами в ходе ссоры на бытовой почве. От полученных травм женщина скончалась.
После этого фигурант уложил тело в ванну и расчленил его, часть останков он смыл в унитаз.
Прокурор утвердил постановление о применении принудительной меры медицинского характера по делу об убийстве женщины на востоке Москвыговорится в сообщении
Мужчина содержится под стражей.
Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы фигурант страдает психическим расстройством, что лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить имиуточняется в сообщении
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.