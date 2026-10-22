СК раскрыл подробности убийства женщины в Тюмени СК: подозреваемый в убийстве женщины в Тюмени залил ее тело серной кислотой

Москва22 окт Вести.Следователи раскрыли детали резонансного убийства женщины в Тюмени, чье тело с огнестрельными ранениями было обнаружено закопанным в лесу. По подозрению в преступлении ранее задержали ее бывшего мужа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 52-летний мужчина и его 56-летняя экс-жена долгое время конфликтовали. Фигурант решил расправиться с бывшей супругой и заранее спланировал преступление, которое совершил 20 октября.

Имея при себе охотничий карабин с глушителем и оптикой, заранее арендовал автомобиль и прибыл на нем к дому потерпевшей. В вечернее время, дождавшись женщину, он произвел в нее несколько выстрелов и, поместив тело женщины в багажник автомобиля, вывез его в лесной массив, расположенный вблизи села Бухтал. Там он залил в бочку с телом серную кислоту, после чего закопал его сказано в сообщении

Правоохранители в кратчайшие сроки установили причастность мужчины к убийству и задержали его.

В ближайшее время следователем фигуранту будет предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.