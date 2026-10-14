Следком сообщил об обнаружении тела пропавшей женщины в Оренбурге

СК: в Оренбурге при расследовании дела об убийстве нашли тело пропавшей женщины Следком сообщил об обнаружении тела пропавшей женщины в Оренбурге

Москва14 окт Вести.Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Оренбурга, сообщает региональное СУ СК в MAX.

Тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти было найдено в одном из частных домов областного центра.

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства убийства жительницы города Оренбурга говорится в публикации

Следователи и криминалисты произвели детальный осмотр места происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления причастного к совершению преступления лица.

Кроме того, следствием проверяются обстоятельства получения ножевых ранений другой женщиной, которая обнаружена в собственном доме в Оренбурге.