Москва14 октВести.Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Оренбурга, сообщает региональное СУ СК в MAX.
Тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти было найдено в одном из частных домов областного центра.
Следователями СК России устанавливаются обстоятельства убийства жительницы города Оренбургаговорится в публикации
Следователи и криминалисты произвели детальный осмотр места происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления причастного к совершению преступления лица.
Кроме того, следствием проверяются обстоятельства получения ножевых ранений другой женщиной, которая обнаружена в собственном доме в Оренбурге.