Москва14 окт Вести.Семье погибшей женщины из Оренбургской области окажут помощь. Соболезнования ее родным выразил губернатор Евгений Солнцев. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По поручению губернатора семье погибшей предоставят всю необходимую поддержку.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования семье и близким погибшей медсестры... Глава региона дал поручение оказать всю необходимую поддержку родственникам, в том числе социальную и психологическую помощь говорится в публикации

Солнцев также заявил, что рассчитывает на оперативную работу правоохранителей. Причины случившегося должны быть выяснены, а виновные - установлены и наказаны по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге обнаружили тело женщины, которая пропала без вести 9 октября. Кроме того, в частном доме нашли вторую женщину с ножевыми ранениями.