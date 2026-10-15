Москва15 окт Вести.Задержанной по подозрению в убийстве жительнице в Оренбурге предъявили обвинение, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Следственными органами СК России по Оренбургской области 53-летней жительнице областного центра предъявлено обвинение в убийстве своей знакомой, совершенном из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации

Как установило следствие, 9 октября в частном доме на Невельской улице в областном центре обвиняемая поссорилась со своей знакомой из-за денег и нанесла потерпевшей множество ударов, после чего задушила куском ткани. После этого она перенесла бездыханное тело в погреб хозяйственной постройки на территории домовладения и спрятала там, а сама скрылась с деньгами погибшей.

Следователи считают, что после совершенного преступления обвиняемая нанесла себе ножевые ранения.

Расследование продолжается, сотрудники СК ходатайствуют перед судом об аресте обвиняемой.

Погибшая была медсестрой. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования ее родным и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.