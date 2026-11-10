В Оренбургской области женщина забила кувалдой знакомого во время застолья

В Медногорске задержана женщина, которая убила ножом и кувалдой знакомого В Оренбургской области женщина забила кувалдой знакомого во время застолья

Москва10 ноя Вести.В Оренбургской области за убийство знакомого задержана 45-летняя жительница города Медногорска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 9 ноября 2026 года в квартире на улице Советской города Медногорска.

Обвиняемая в ходе совместного распития спиртных напитков со своим знакомым и возникшего между ними конфликта нанесла потерпевшему множественные удары ножом и кувалдой сказано в сообщении ведомства в MAX

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следствие ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемой под стражу. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы.