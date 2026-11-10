Москва10 нояВести.В Оренбургской области за убийство знакомого задержана 45-летняя жительница города Медногорска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, преступление было совершено вечером 9 ноября 2026 года в квартире на улице Советской города Медногорска.
Обвиняемая в ходе совместного распития спиртных напитков со своим знакомым и возникшего между ними конфликта нанесла потерпевшему множественные удары ножом и кувалдойсказано в сообщении ведомства в MAX
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Следствие ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемой под стражу. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы.