По делу об убийстве жительницы Оренбурга задержана подозреваемая СК задержал женщину, подозреваемую в убийстве жительницы Оренбурга

Москва14 окт Вести.Женщину, подозреваемую в убийстве жительницы Оренбурга, задержали. Об этом сообщило СУ СК России по Оренбургской области на платформе MAX.

Следователями СК России задержана женщина, подозреваемая в убийстве жительницы города Оренбурга говорится в публикации

В настоящее время с задержанной работают следователи - проводятся следственные и процессуальные действия. Также определяется мера пресечения: обсуждается вариант с заключением под стражу.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) после того, как жительница Оренбурга пропала без вести. В ходе расследования в одном из частных домов областного центра нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти.

Следствие также разбирается в обстоятельствах получения ножевых ранений другой женщиной, которую обнаружили в ее собственном доме в Оренбурге.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования родным и близким погибшей медсестры и поручил оказать им всю необходимую поддержку, в том числе социальную и психологическую.