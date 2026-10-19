Обвиняемая в убийстве медсестры из Оренбурга призналась в преступлении

Фигурантка дела об убийстве медсестры из Оренбурга созналась в преступлении Обвиняемая в убийстве медсестры из Оренбурга призналась в преступлении

Москва19 окт Вести.Женщина, обвиняемая в убийстве оренбургской медсестры Венеры Юлдашевой, призналась в совершении преступления. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург".

При этом фигурантка отрицает, что мотивом убийства стала корысть.

Не нашли официального подтверждения и сообщения ряда телеграм- и макс-каналов о наркотической зависимости, торговле медицинскими препаратами и постановке на учет говорится в сообщении

Сейчас следствие устанавливает, куда пропали денежные средства Юлдашевой.

Ранее сообщалось, что в подвале частного дома в Оренбурге было найдено тело пропавшей медсестры. Рядом с ней без сознания с 18 ножевыми ранениями находилась ее 53-летняя коллега. Юлдашева перестала выходить на связь после того, как не явилась на дежурство. До этого ее несколько дней искали родственники, коллеги и волонтеры.