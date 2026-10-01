Российскую пенсионерку задержали спустя 30 лет после убийства мужа

Российская пенсионерка 30 лет скрывалась после убийства мужа Российскую пенсионерку задержали спустя 30 лет после убийства мужа

Москва1 окт Вести.В селе Отрадинское Орловской области задержали 86-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком убийстве своего мужа более 30 лет назад, сообщает KP.RU.

По данным следствия, тело мужчины было обнаружено расчлененным в овраге.

В деле фигурирует версия о том, что супруга выступила организатором расправы, а ее сын помог избавиться от останков.

Следователи отмечают, что женщина все эти годы скрывалась от правосудия и жила под чужим именем, используя паспорт своей сестры.

Согласно судебным материалам, после задержания пенсионерка признала вину и раскаялась.

Ранее сообщалось, что в Москве утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который убил свою 19-летнюю знакомую более 30 лет назад.