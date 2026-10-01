Москва1 октВести.В селе Отрадинское Орловской области задержали 86-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком убийстве своего мужа более 30 лет назад, сообщает KP.RU.
По данным следствия, тело мужчины было обнаружено расчлененным в овраге.
В деле фигурирует версия о том, что супруга выступила организатором расправы, а ее сын помог избавиться от останков.
Следователи отмечают, что женщина все эти годы скрывалась от правосудия и жила под чужим именем, используя паспорт своей сестры.
Согласно судебным материалам, после задержания пенсионерка признала вину и раскаялась.
Ранее сообщалось, что в Москве утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который убил свою 19-летнюю знакомую более 30 лет назад.