Москва27 сенВести.Полиция Турина обнаружила расчлененное тело 39-летнего мужчины в одной из квартир города после звонка местной жительницы. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.
По данным агентства, женщина сама обратилась к правоохранителям и сообщила о возможном преступлении, к которому мог быть причастен ее сын.
Сын сделал кому-то больносказала она
Полицейские прибыли по указанному женщиной адресу и обнаружили в квартире останки мужчины. В помещении также находились две женщины и мужчина. Всех троих задержали.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины, а также выясняют возможную роль каждого из задержанных в произошедшем.
Ранее сообщалось, что в ЮАР расследуют серию убийств женщин. Местные СМИ предполагают, что жертв могут находить через сайты знакомств.