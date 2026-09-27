Полиция в Италии раскрыла убийство после звонка матери преступника

В Италии женщина сама сообщила полиции, что ее сын убил человека Полиция в Италии раскрыла убийство после звонка матери преступника

Москва27 сен Вести.Полиция Турина обнаружила расчлененное тело 39-летнего мужчины в одной из квартир города после звонка местной жительницы. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, женщина сама обратилась к правоохранителям и сообщила о возможном преступлении, к которому мог быть причастен ее сын.

Сын сделал кому-то больно сказала она

Полицейские прибыли по указанному женщиной адресу и обнаружили в квартире останки мужчины. В помещении также находились две женщины и мужчина. Всех троих задержали.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины, а также выясняют возможную роль каждого из задержанных в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в ЮАР расследуют серию убийств женщин. Местные СМИ предполагают, что жертв могут находить через сайты знакомств.