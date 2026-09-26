Москва26 сен Вести.Еще одно тело женщины со следами насилия обнаружили в округе Экурхулени в пригороде Йоханнесбурга. Об этом сообщила представитель полиции ЮАР бригадный генерал Бренда Муриди.

Это уже десятая погибшая за последние почти десять недель.

Обнаружено тело женщины… На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники криминалистической службы и все необходимые специалисты сказала Муриди на брифинге

Телеканал eNCA уточняет, что полуобнаженное тело женщины было найдено на территории кладбища Муифонтейн в северо-западной части Экурхулени.

Первое тело со следами насилия там обнаружили еще 15 июля. С того времени были найдены тела еще девяти женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Все погибшие были полностью или частично обнажены, некоторые были завернуты в простыню.

Радиостанция SABC не исключает, что за преступлениями может стоять серийный убийца. По ее данным, для установления контакта с женщинами могли использоваться сайты знакомств.

В рамках расследования задержаны несколько человек, их возможная причастность к убийствам проверяется. Полиция взяла район под особый контроль.

Ранее сообщалось о пропаже известного журналиста-расследователя и его помощника в Восточной Африке. Мик Редди совершал служебную командировку в Джибути, однако после оба мужчины вскоре перестали выходить на связь.