В баре на северо-востоке ЮАР убиты 17 человек в результате стрельбы

В ЮАР убиты 17 человек в результате стрельбы в баре В баре на северо-востоке ЮАР убиты 17 человек в результате стрельбы

Москва27 сен Вести.В баре на северо-востоке ЮАР убиты 17 человек, сообщила национальная полиция в сводке происшествий.

Инцидент произошел в шахтерском поселке Ведела в 80 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

Еще 15 человек получили ранения. Группа из восьми неизвестных с автоматами АК-47 и пистолетами ворвалась в заведение и открыла беспорядочную стрельбу. Огонь велся как по посетителям внутри бара, так и по людям, находившимся около него. Убиты 13 мужчин и 4 женщины. У жертв забирали мобильные телефоны сообщается в сводке

Мотивы нападавших не установлены. На их поиски отправлены подразделения полиции.

Ранее 15-летний подросток устроил стрельбу в турецком техническом колледже. Один ребенок погиб, 11 ранены.