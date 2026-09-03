AFP: 37 человек погибли при попытке хищения нефти из трубопровода в Нигерии

В Нигерии 37 человек погибли при попытке украсть нефть из трубопровода AFP: 37 человек погибли при попытке хищения нефти из трубопровода в Нигерии

Москва3 сен Вести.В Нигерии не менее 37 человек погибли от отравления токсичными газами при незаконной выкачке нефти из трубопровода, сообщило AFP со ссылкой на данные неправительственных организаций.

Происшествие случилось неподалеку от населенного пункта Окрика, недалеко от города Порт-Харкорта, в южной части страны. Там злоумышленники врезались в трубопровод, чтобы слить и продать топливо, но многие из них задохнулись от ядовитых испарений.

Кражи нефти из трубопроводов - обычное явление на юге Нигерии, где расположены основные промыслы. Власти регулярно проводят там полицейские и армейские операции по уничтожению кустарных нефтеперегонных установок.