Искатели сокровищ погибли при загадочных обстоятельствах в Тунисе Трое искателей сокровищ погибли при раскопках в туннелях Туниса

Москва18 авг Вести.В подземных туннелях Туниса три человека погибли при поиске сокровищ. Информацию об этом распространил телеканал Al-Hadath, сославшись на источники.

Спасательная операция началась вечером 17 августа в районе города Аш-Шарада после того, как об исчезновении троих человек сообщили местные жители. Сначала спасатели обнаружили мотоцикл одного из пропавших, а затем смогли выйти к яме глубиной около восьми метров. Ямы была вырыта к узким подземным туннелям. Искателей сокровищ пытались обнаружить до самого утра, но найти их живыми не удалось.

Извлекли тела трех человек, погибших в подземных туннелях во время раскопок проинформировал телеканал

При этом неизвестно, по каким именно причинам скончались кладоискатели. Не исключено, что при обрушении грунта могло возникнуть удушье из-за скопления газов в связи с работой аппаратуры.

Журналисты уточнили, что раскопки в некоторых районах Туниса ведутся, несмотря на запрет.