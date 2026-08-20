Тела 2 пропавших в 1992 году альпинистов нашли в Швейцарии благодаря потеплению

В Альпах на тающем леднике нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов Тела 2 пропавших в 1992 году альпинистов нашли в Швейцарии благодаря потеплению

Москва20 авг Вести.В швейцарских Альпах на леднике Трифт обнаружены тела двоих бельгийских альпинистов, пропавших 34 года назад, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Останки нашли 26 июля на юге Швейцарии, недалеко от итальянской границы. ДНК-экспертиза подтвердила, что это мужчины, пропавшие без вести в 1992 году в районе Вайсмис. Возраст мужчин составлял 39 лет и 41 год.

Полиция пояснила, что ледники в горных районах тают, поэтому там иногда находят останки людей, пропавших десятилетия назад.

Ранее в Пакистане обнаружены тела восьмерых из десяти альпинистов, которые исчезли при сходе лавины на горе Броуд-Пик (8051 м).

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