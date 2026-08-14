Москва14 авг Вести.Резкий рост популярности горных маршрутов привел к тому, что туда поехали люди без подготовки и трезвого отношения к риску. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников, объясняя причины роста числа несчастных случаев в горах.

Резкий рост популярности разных горных маршрутов привел к тому, что в горы поехали люди и с подготовкой, и без подготовки. И без, так скажем, трезвого отношения к тому, что горы — место повышенной опасности, и нужен целый набор специальных правил и условий. Там и снаряжение правильное, и наличие инструктора, и, собственно, выбор маршрута себе под силу заявил спасатель Овчинников

Он также отметил, что индустрия пока недостаточно хорошо справляется с новыми вызовами.

Есть до сих пор компании, которые, так сказать, сквозь пальцы смотрят на технику безопасности. И просто, людям же не запрещено путешествовать. Горы же как лес. Вы же в лес не спрашиваете разрешения, хочется вам сходить или нет? … Они могут пойти по горной тропе, совершенно никого не ставя в известность, никакое МЧС и никакие другие специальные службы, но только если это не пограничная зона ... или на какой-нибудь заповедник добавил Алексей Овчинников

На днях стало известно, что 15-летний турист из России погиб в горах Абхазии в Гулрыпшском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Ранее сообщалось о гибели на Эльбрусе 11-летнего мальчика. Вместе с отцом он покорил Эльбрус, но во время спуска на высоте 5300 метров ребенок трижды сорвался вниз, получил переломы и погиб.