Женщина нашла человеческие останки около деревни Вата в Югре

Останки человека нашли около населенного пункта в Югре Женщина нашла человеческие останки около деревни Вата в Югре

Москва16 сен Вести.В лесу около деревни Вата Нижневартовского района обнаружены человеческие останки, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

О страшной находке в правоохранительные органы заявила жительница поселка Высокий города Мегиона.

Следователем проведен осмотр места происшествия, где были обнаружены фрагменты одежды и документов, содержащих сведения о жителе деревни Вата, ранее пропавшем без вести говорится в заявлении ведомства в MAX

В СК отметили, что по факту исчезновения человека, останки которого, предположительно, были найдены в лесу, ранее возбуждалось уголовное дело. В настоящее время назначены генетическая и судебно-медицинская экспертизы.