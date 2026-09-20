Журналист во время своего расследования прибыл в Восточную Африку и пропал Известный южноафриканский журналист Мика Редди пропал в Джибути

Москва20 сен Вести.Известный южноафриканский и британский журналист-расследователь Мика Редди пропал во время служебной командировки в Джибути – стране в Восточной Африке. Об этом пишет газета Daily Maverick.

В материале сказано, что также неизвестно местонахождение джибутийского помощника журналиста - Куки Махмуда. Связь с мужчинами пропала после полудня 17 сентября.

Журналист прибыл в Джибути из Йоханнесбурга в тот же день - 17 сентября. Целью командировки было намерение получить информацию по некоему расследованию.

По информации газеты, правительства ЮАР и Британии пытались выйти на связь с властями Джибути, чтобы установить, могли ли журналист с помощником быть арестованы или попасть в иную ситуацию. Также был направлен запрос в Соединенные Штаты.

Мика Редди – журналист, координатор по Африке в вашингтонском Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ).