Двое мужчин пропали в Якутии при невыясненных обстоятельствах В Якутии при странных обстоятельствах пропали двое мужчин

Москва3 сен Вести.В Якутии в Хангаласском улусе продолжаются поиски двух мужчин, пропавших при странных обстоятельствах. Об этом сообщила Служба спасения региона в мессенджере MAX.

Один из них - 44-летний житель поселка Мохсоголлох - не вернулся с рыбалки 3 июля. Инцидент произошел после ссоры с супругой. Мужчина уехал на резиновой лодке с мотором к реке Буотама, предупредив близких о нехватке бензина. Его автомобиль и телефон нашли на берегу, а 8 июля на острове Архип-уэсэ обнаружили палатку, лодку и вещи, а также следы двух человек. Позже выяснилось, что вместе с ним пропал еще один мужчина 1974 года рождения.

С 2 сентября к поискам подключились водолазы Службы спасения Якутии, обследующие дно реки и береговую линию.

Сегодня мы обследуем дно реки с помощью гидролокатора бокового обзора и береговую линию вплоть до Покровска, ищем хоть какие-то следы пропавших рассказал старший группы, водолаз Службы спасения Якутии Петр Тимофеев

Поиски продолжаются.