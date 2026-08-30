Москва30 авгВести.В Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия) возобновились поиски второго пропавшего после опрокидывания лодки на реке Ясачная, сообщается в MAX-канале службы спасения региона.
Четверо мужчин 15 июня отправились на рыбалку по реке на двух лодках: трое плыли на одной лодке, один следовал на второй. Лодка с тремя людьми перевернулась в 100 километрах от села Нелемное. Один удалось выплыть самостоятельно, двое утонули. За время поисков была обследована береговая линия ниже по течению пешими группами, а дно реки проверено с помощью гидролокатора бокового обзора.
Работы по поиску второго мужчины были временно приостановлены и возобновленыотмечается в сообщении
Тело одного из погибших было найдено 3 июля примерно в одном километре от места происшествия.