Спасатели возобновили поиски второго рыбака, пропавшего в июне на реке в Якутии

В Якутии возобновлены поиски второго пропавшего в июне на реке Ясачная рыбака Спасатели возобновили поиски второго рыбака, пропавшего в июне на реке в Якутии

Москва30 авг Вести.В Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия) возобновились поиски второго пропавшего после опрокидывания лодки на реке Ясачная, сообщается в MAX-канале службы спасения региона.

Четверо мужчин 15 июня отправились на рыбалку по реке на двух лодках: трое плыли на одной лодке, один следовал на второй. Лодка с тремя людьми перевернулась в 100 километрах от села Нелемное. Один удалось выплыть самостоятельно, двое утонули. За время поисков была обследована береговая линия ниже по течению пешими группами, а дно реки проверено с помощью гидролокатора бокового обзора.

Работы по поиску второго мужчины были временно приостановлены и возобновлены отмечается в сообщении

Тело одного из погибших было найдено 3 июля примерно в одном километре от места происшествия.