Москва18 авг Вести.В Томпонском улусе Якутии ведутся поиски 73-летнего мужчины, унесенного течением реки Восточная Хандыга, сообщили в Служба спасения Якутии в мессенджере МАХ.

Вечером 13 августа четверо мужчин, включая пропавшего, выехали на КрАЗе из поселка Теплый Ключ в сторону Восточной Хандыги. Автомобиль застрял при попытке переехать через реку.

Выбраться на берег смогли двое – 60-летний мужчина и его 15-летний сын. По предварительной информации заявителя, который пешком отправился за помощью в поселок Теплый Ключ, самого пожилого участника группы потоком унесло от машины. Мужчине удалось зацепиться за матрас. Днем 14 августа были найдены подросток с отцом, однако старшего товарища обнаружить не удалось написали в сообщении

Поиски вели 26 человек, в том числе сотрудники администрации Теплого Ключа и волонтеры. Однако высокий уровень воды и сильное течение не позволили им осмотреть берег. К поискам подключили квадрокоптер. 17 августа для усиления группировки из Якутска выехала группа водолазов с водолазной станцией.