Корреспондент телеканала Al Hadath погиб при взрыве в его машине в Йемене

Корреспондент ТВ-канала Al Hadath погиб в результате подрыва его машины в Йемене Корреспондент телеканала Al Hadath погиб при взрыве в его машине в Йемене

Москва24 июн Вести.В йеменской провинции Хадрамаут оборвалась жизнь корреспондента телеканала Al Hadath Мухаммеда Аиды, он скончался при взрыве собственного автомобиля. Об этом сообщает сам ТВ-канал.

По имеющимся данным, "журналист погиб в момент, когда в его машине сработало взрывное устройство". Трагедия произошла в административном центре провинции городе Эль-Мукалла в Йемене.

Подробности случившегося в настоящее время выясняются.

Инциденты с журналистами в ближневосточном регионе особенно участились в последние месяцы. В марте под израильский удар на юге Ливана попала съемочная группа RT, корреспондент и оператор которой получили ранения. Позднее, в апреле, жертвой израильской бомбардировки в южной части Ливана стала журналистка издания "Аль-Ахбар" Амаль Халиль.