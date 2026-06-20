В результате удара Израиля по сектору Газа погиб журналист Al Jazeera

Оператор телеканала Al Jazeera Mubasher погиб при ударе Израиля В результате удара Израиля по сектору Газа погиб журналист Al Jazeera

Москва20 июн Вести.Катарский телеканал Al Jazeera Mubasher сообщил о гибели своего оператора Ахмеда Вашаха в результате удара Израиля.

По информации источника, израильский беспилотник атаковал жилой дом в лагере беженцев Эль-Бурейдж.

Помимо журналиста в результате инцидента погибли также три мирных жителя.

Вашах стал 13-м сотрудником Al Jazeera, погибшим от израильских атак за время конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что израильские войска, действующие в Ливане против отрядов шиитского движения "Хезболла", получили приказ прекратить огонь.