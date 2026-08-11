Пропавший в Таджикистане велосипедист рассказал, что с ним было Велосипедист, пропавший в Таджикистане, нашелся и дал интервью

Москва11 авг Вести.3 августа на сложной границе Китая и Таджикистана пропал 30-летний тревел-блогер и велосипедист из Саратова Денис Черновал родом из Саратова. В Таджикистане была развернута поисковая операция, и спустя неделю путешественник нашелся. Сайт KP.RU поговорил с пропавшим велосипедистом.

Денис - велосипедист со стажем и его мечта достичь на велосипеде Западной Гвинеи. Ради своих длительных путешествий он решается даже на увольнение с работы, что говорить о тщательной подготовке каждой поездки. На этот раз Денис ехал на велосипеде из Казахстана, к 28 июня добрался до Кыргызстана, а почти через месяц, 27 июля переходил китайскую границу и 3 августа доехал до Таджикистана. И тут он пропал.

8 дней молчания после активного ведения блога вызвало панику у родственников и подписчиков, которые даже обратились к спасателям Таджикистана и погранслужбе, чтобы организовать поиски блогера. И вот неожиданно днем 11 августа одно короткое сообщение в блоге.

Я живой написал Денис

Оказалось, что все эти дни у Дениса не было связи. Он просто не мог никому написать и сообщить, что с ним все в порядке и он движется по запланированному пути.

Я пока не прочитал все сообщения, но вот я, я живой, все хорошо. Я не знаю, чего тут искали меня, вообще, все так и планировалось по пути, так что зря паниковали удивляется путешественник

А чтобы уж точно успокоить перепугавшихся знакомых, Денис скинул свою геолокацию - сейчас он находится в селе Рушан, недалеко от границы Таджикистана с Афганистаном. Именно туда велосипедист отправится дальше.