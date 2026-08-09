"Получил поздравления и исчез": диджей из Воронежа пропал в Таиланде Сестра заявила о пропаже в Таиланде диджея из Воронежа

Москва9 авг Вести.Российский диджей Дмитрий Фырин (DJ FЫRРИN) пропал в Таиланде. Об этом сообщается в Telegram-канале "Паттайя от А до Я", в котором также размещено обращение сестры россиянина.

Из поста следует, что в последние четыре года Дмитрий проживал в Таиланде, работал в местном баре (по данным за 2025 год). В материале сказано, что он всегда был на связи с матерью. Согласно этой информации, уроженец Воронежа перестал выходить на связь в начале августа.

Четвертого августа Дима получил от родни поздравления в день своего рождения и исчез. На звонки не отвечает. В соцсетях его с тех пор нет. Зная повышенную тревожность мамы, так надолго исчезнуть не мог говорится в сообщении

Утверждается, что недавно Фырин рассказывал матери о сложностях с документами: у него заканчивался срок действия загранпаспорта, мужчина встал на очередь в генконсульстве, но у него ничего не вышло решить ситуацию. Родные не исключают, что из-за ситуации с документами его могли задержать правоохранительные органы.

Приводятся особые приметы пропавшего: рост 182 см, вес 72 кг, худощавое телосложение.