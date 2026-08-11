Москва11 авгВести.После пересечения китайско-таджикской границы на связь перестал выходить велоблогер Денис Черновал из Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что россиянин пропал 3 августа.
В одном из последних сообщений Дениса в его тревел-блоге он давал советы, как сделать долгую поездку на велосипеде более комфортной.
Черновал планировал добраться до Юго-Восточной Азии. 19 июня он выехал из России на велосипеде, собираясь посетить несколько стран.
В 2024 году Денис проехал на велосипеде пол-Азии. За 300 дней велоблогер преодолел 17,5 тысячи километров и побывал в 11 странах.
11 августа Черновал все-таки вышел на связь. Он разместил в соцсетях видеоролик, заявив, что с ним все хорошо.