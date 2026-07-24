Россиянин добрался до Крыма из Таиланда, проехав 5 стран на велосипеде Путешественник Павлов добрался до Крыма на велосипеде, проехав более 12 тыс. км

Москва24 июл Вести.Российский путешественник Андрей Павлов завершил уникальный велопробег, финальной точкой которого стал Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что преодолел около 12 тысяч километров, стартовав с острова Пхукет в Таиланде.

Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым - это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное рассказал Павлов

Свой маршрут он проложил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Путешествие длится уже 83 дня.

Андрей Павлов несколько лет прожил в Таиланде и решил вернуться на родину необычным способом. По его словам, приключение еще не окончено: впереди — встреча с семьей, которая ждет его дома.

Мое приключение не закончено. Там, за поворотом, меня ждет самое важное — моя семья. Я уже чувствую запах родного дома. Это не финал, это сладкая пауза перед главным рывком. Я еду к своим поделился путешественник

Он планирует добраться до родных через несколько дней, завершив свой эпический велопробег в кругу близких.