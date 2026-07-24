Москва24 июлВести.Российский путешественник Андрей Павлов завершил уникальный велопробег, финальной точкой которого стал Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что преодолел около 12 тысяч километров, стартовав с острова Пхукет в Таиланде.
Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым - это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверноерассказал Павлов
Свой маршрут он проложил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Путешествие длится уже 83 дня.
Андрей Павлов несколько лет прожил в Таиланде и решил вернуться на родину необычным способом. По его словам, приключение еще не окончено: впереди — встреча с семьей, которая ждет его дома.
Мое приключение не закончено. Там, за поворотом, меня ждет самое важное — моя семья. Я уже чувствую запах родного дома. Это не финал, это сладкая пауза перед главным рывком. Я еду к своимподелился путешественник
Он планирует добраться до родных через несколько дней, завершив свой эпический велопробег в кругу близких.