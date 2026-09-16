В Якутии разыскивают ушедшего из дома более 10 дней назад мужчину

В Якутии мать сообщила спасателям о пропавшем 5 сентября сыне В Якутии разыскивают ушедшего из дома более 10 дней назад мужчину

Москва16 сен Вести.В Усть-Майском улусе Якутии разыскивают, ушедшего из дома 5 сентября мужчину, сообщается в MAX-канале Службы спасения республики.

По данным ЕДДС, сообщение о пропаже поступило 9 сентября от жительницы поселка Солнечный Усть-Майского улуса. Ее сын 2007 года рождения ушел из дома 5 сентября вечером и до сих пор не объявился. Он был одет в черные джинсы, мастерку и черные туфли.

К поиску привлечены местные жители и один сотрудник полиции говорится в сообщении

В среду, 16 сентября, утром из Якутска выехала группа из трех спасателей.