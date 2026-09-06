TMZ: итальянку похитили и сбросили с моста, подозреваемый покончил с собой

TMZ: в Италии бывший парень похитил девушку, сбросил с моста и прыгнул сам TMZ: итальянку похитили и сбросили с моста, подозреваемый покончил с собой

Москва6 сен Вести.В Италии женщина стала жертвой жестокого нападения со стороны бывшего парня, который похитил ее, а затем сбросил с моста и покончил с собой, прыгнув следом. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, 45-летняя Лорена Ишери была похищена бывшим возлюбленным, которого следствие называет Федерико Велла. Мужчина напал на женщину в гараже ее дома во Флоренции, связал и затолкал в багажник ее собственной машины.

Во время поездки жертве удалось позвонить в полицию из багажника и описать ситуацию. Однако когда Велла заметил телефон, он пришел в ярость, вытащил женщину из машины на мосту и сбросил вниз.

Прибывшие по звонку полицейские застали мужчину на краю моста. Он крикнул: "Она предала меня", и прыгнул следом. Оба были найдены мертвыми.

Как сообщает TMZ, этот случай стал седьмым за месяц убийством женщины бывшим или нынешним партнером в Италии.