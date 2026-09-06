Москва6 сен Вести.Итальянская государственная полиция пополнила свой автопарк уникальным транспортным средством — суперкаром Lamborghini Temerario. Автомобиль будет нести патрульную службу, но его основное предназначение — срочная доставка донорских органов и медицинских материалов по всей стране. Презентация машины продолжила многолетнее сотрудничество автопроизводителя с правоохранительными органами.

Новинка пришла на смену модели Huracán. Под капотом у Temerario — 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами в паре с тремя электромоторами. Совокупная мощность гибридной установки достигает 920 CV (907 лошадиных сил). Разгон до 62 миль в час занимает всего 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 213 миль в час (около 343 км/ч). Такие характеристики позволяют машине оперативно преодолевать большие расстояния, что критично при транспортировке органов для пересадки.

Использование суперкаров в полиции Италии имеет более чем двадцатилетнюю историю. Сотрудничество началось в 2004 году с передачи модели Gallardo. Уже в сентябре того же года автомобиль впервые был задействован для доставки донорского органа. Позднее к нему присоединились Gallardo LP 560-4, Huracán и Urus Performante. За все время с участием этих машин было совершено более 200 перевозок жизненно важных грузов.

По словам представителей Lamborghini, такие автомобили также помогают привлекать внимание к безопасности дорожного движения — компания провела более 1500 образовательных мероприятий с участием своих машин. Стоимость Temerario на американском рынке начинается от 388 тысяч долларов.