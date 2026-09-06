Опубликованы кадры, как Путин встретил тигра в тайге Появилось видео встречи Путина с тигром в тайге

Москва6 сен Вести.Появились кадры недавней встречи президента России Владимира Путина с тигром в тайге во время поездки главы государства на Дальний Восток. Ролик опубликовал Павел Зарубин в своем канале в MAX.

Видео снял сотрудник службы безопасности российского лидера. На кадрах видно, как хищник выходит из леса на дорогу, несколько секунд идет перед автомобилем президента, после чего скрывается.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) рассказал о встрече с амурским тигром в Приморском крае. Он отметил, что ему было интересно увидеть природное богатство этого региона. По словам главы государства, во время поездки по лесу к машине вышел тигр, который шел прямо перед автомобилем, махал хвостом и не уходил с дороги.