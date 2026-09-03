Чекунков прокомментировал слова Путина о встрече с тигром Чекунков о встрече Путина с тигром: на великого человека выходит великий хищник

Москва3 сен Вести.Внезапная встреча с тигром на Дальнем Востоке является редкой удачей. Так в комментарии ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Сегодня в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездки по Приморскому краю в лесу увидел тигра.

По словам Чекункова, даже для опытных людей такая встреча является редкой удачей.