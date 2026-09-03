Москва3 сенВести.Внезапная встреча с тигром на Дальнем Востоке является редкой удачей. Так в комментарии ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Сегодня в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездки по Приморскому краю в лесу увидел тигра.
По словам Чекункова, даже для опытных людей такая встреча является редкой удачей.
На великого человека выходит великий хищник. Я знаю, что даже для людей, которые очень много времени проводят в тайге, вот так встретиться с тигром в фактически дикой природе — это очень редкая удача. Поэтому, видимо, Владимир Владимирович такой особенный человек. Медведей мы часто встречаем, а у тигра мне только след видеть доводилосьсказал министр