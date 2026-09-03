Чекунков: популяция амурского тигра на Дальнем Востоке выросла втрое за 10 лет

Чекунков сообщил об увеличении популяции амурского тигра на Дальнем Востоке Чекунков: популяция амурского тигра на Дальнем Востоке выросла втрое за 10 лет

Москва3 сен Вести.За последние 10 лет популяция амурского тигра на Дальнем Востоке выросла в три раза, сообщил ИС "Вести" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Поголовье выросло в три раза за 10 лет, уже, наверное, чуть больше. Это работа Центра "Амурский тигр" под личным руководством президента России и очень глубоким вовлечением [министра юстиции, председателя наблюдательного совета Центра "Амурский тигр"] Константина Чуйченко отметил Чекунков

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, как повстречал амурского тигра в Приморском крае.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.