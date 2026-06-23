Чуйченко: за 14 лет популяция тигров в России выросла с 430 до 750 особей

Глава Минюста Чуйченко рассказал, как удалось удвоить популяцию амурского тигра Чуйченко: за 14 лет популяция тигров в России выросла с 430 до 750 особей

Москва23 июн Вести.В преддверии экологического фестиваля "День тигра", который пройдет 27 сентября во Владивостоке и будет посвящен сохранению амурского тигра, министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой сообщил об открытии новых объектов, призванных способствовать защите и увеличению популяции этого редкого хищника.

Министерство юстиции РФ принимает непосредственное участие в сохранении популяции амурского тигра благодаря тому, что руководитель ведомства Константин Чуйченко возглавляет наблюдательный совет автономной некоммерческой организации Центр "Амурский тигр". Под его кураторством ведомство и профильные организации проводят мероприятия, направленные на защиту хищников и поэтому "День тигра" для них – особенный праздник.

Мы будем открывать новые объекты: и Центр реабилитации, который мы создаем в Уссурийском районе Приморского края, и здание охотнадзора, которое будет построено и введено в эксплуатацию в Биробиджане (Еврейская автономная область), также будем традиционно дарить технику всем охотнадзорам, заповедникам, которые они будут использовать в своем благородном деле. Мы, естественно, устроим городские мероприятия, потому что этот праздник, уже так сложилось, является одним из самых интересных прежде всего во Владивостоке рассказал Чуйченко

В течение 27 лет фестиваль "День тигра" во Владивостоке служит важной платформой для объединения людей и привлечения внимания к проблеме сохранения амурского тигра. Благодаря этому событию, НКО Центр "Амурский тигр" успешно привлекает спонсоров, что привело к значительному росту популяции хищника за последние 14 лет.

Когда мы начинали - это было 14 лет назад, численность популяции составляла 430 особей, а на сегодняшний день мы с уверенностью говорим, что их уже более 750. Ближайший учет покажет. И на сегодняшний день мы уже можем делать вывод о том, что популяция тигра на территории Российской Федерации приобрела устойчивый характер и прошла стадию угрозы исчезновения заявил Чуйченко

Ранее он рассказал, что для центра "Амурский тигр" не предусмотрено бюджетных средств, поэтому вся его деятельность основана на пожертвованиях спонсоров и собственных доходах, которые в два раза превышают расходы.