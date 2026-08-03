Первого тигра, переданного Россией Казахстану, выпустили в дикую природу В Казахстане выпустили в дикую природу амурского тигра, переданного Россией

Москва3 авг Вести.Первого из четырех амурских тигров, переданных Россией Казахстану, выпустили в дикую природу. Министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко отметил, что казахстанской стороне предстоит большая работу по построению системы охраны, сообщает ИС "Вести".

Новым домом для взрослой самки Умит, что в переводе с казахского означает "надежда", стал природный заповедник "Иле-Балхаш".

Было решено руководителями наших государств, что Россия участвует в проекте по восстановлению популяции тигра на территории Казахстана… Предстоит большая кропотливая работа, прежде всего, по мониторингу, по построению должного уровня системы охраны; казахстанской стороне также надо будет заниматься работой с местным населением, чтобы избегать конфликтных ситуаций сказал Константин Чуйченко

Остальные три тигра пока остаются под наблюдением специалистов. Решение об их выпуске будут принимать индивидуально с учетом возраста, состояния здоровья и готовности к самостоятельной жизни в природе.

Сам проект рассчитан на 35 лет. Мы уже 10 лет работаем в этих сроках, впереди еще 25 лет. Сегодня выпуск одного тигра покажет, в какие сроки возможен выпуск других тигров, тем самым мы приобретем определенный опыт отметил министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев

Тигров передали Казахстану в рамках реализации межгосударственной программы, которую совместно реализуют природоохранные ведомства России и Казахстана.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России их около 750; они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области.