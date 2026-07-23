Москва23 июл Вести.Орловско-Калужская популяция зубров сейчас насчитывает около двух тысяч особей, об этом ИС "Вести" сообщил директор национального парка "Угра" (Калужская область) Виктор Гришенков. Он рассказал об успешном опыте восстановления популяции этих животных.

Так называемое бутылочное горло, селекционное, прошли 12 генетических линий, и теперь мы имеем вполне здоровую популяцию, очень перспективную. Она и сейчас уже самая крупная у нас — почти две тысячи животных. И, конечно же, емкость заповедных территорий позволяет вместить без ущерба для природы гораздо больше - вдвое, может быть, втрое больше животных, чем есть сейчас заявил он

Подсчет растущего поголовья зубров на территории заповедника ведут с помощью фотоловушек.

В 2026-м мы отмечаем у нас на фотоловушках большое количество телят молодых, которые очень хорошо себя чувствуют, и это значит, популяция растет добавил Гришенков

Ранее ученые рассказали о помощи РФ Казахстану в восстановлении популяции амурских тигров. С этой целью республике были переданы четыре особи— два взрослых хищника и двое детенышей.