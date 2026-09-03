Москва3 сен Вести.Популяция тигра в Приморье поднялась до 550-600 особей, в том числе благодаря поддержке президента России Владимира Путина, заявил губернатор края Олег Кожемяко.

За эти годы, благодаря усилиям, в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО "Тигр", мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги заявил Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума (ВЭФ)

Он рассказал, что глава государства, находясь в Приморье, встретил тигра. По словам Кожемяко, это хороший знак, потому что "никто столько больше не сделал для повышения популяции тигра, как сделал президент".

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что за последние 10 лет популяция амурского тигра на Дальнем Востоке выросла в три раза.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.