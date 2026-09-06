Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Путин приказал не трогать тигра, которого повстречал в Приморском крае Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин попросил службу безопасности не трогать дикого амурского тигра, которого он повстречал на таежной дороге в Приморском крае.

Российский лидер рассказал о встрече с диким животным в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Понятно, что для службы безопасности президента дикое животное рядом с президентом - практически ЧП. Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать сказал Зарубин

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прокомментировал встречу Путина с тигром. По его словам, даже для опытных людей такая встреча является редкой удачей.