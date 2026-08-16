Зарубин показал, как жители Новосибирска пообщались с Путиным Зарубин показал, как прошел разговор Путина с жителями Новосибирска

Москва16 авг Вести.Во время рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Новосибирск местные жители активно фотографировались с российским лидером и выражали слова поддержки. По пути в аэропорт кортеж главы государства остановился на одной из улиц города. Эксклюзивными кадрами с ИС "Вести" поделился Павел Зарубин.

Жители Новосибирска снимали выход Путина из машины с балконов своих домов, дети просили поднять их повыше, чтобы лучше было видно главу государства. Многие снимали президента на видео и делали с ним селфи. Звучали и слова благодарности в адрес российского лидера.

Спасибо вам огромное! Дай Бог здоровья! благодарили Путина местные жители

Вам всего хорошего! Вы лучший! желали вслед президенту люди

11 августа Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Программа была посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. Глава государства встретился с губернатором Андреем Травниковым, а также пообщался со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского государственного университета.