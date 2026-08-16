Зарубин показал, как самокатчик в Новосибирске пытался догнать кортеж Путина

Житель Новосибирска пытался на электросамокате догнать кортеж Путина Зарубин показал, как самокатчик в Новосибирске пытался догнать кортеж Путина

Москва16 авг Вести.Житель Новосибирска пытался на электросамокате догнать кортеж президента РФ Владимира Путина, пока глава государства ехал по улицам города. Эксклюзивные кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Журналист предположил, что молодой человек находился в состоянии ажиотажа и решил посоревноваться с кортежем российского лидера.

Не догнал, конечно отметил он

Ранее Зарубин сообщал, что жители Новосибирска массово выходили на улицы, чтобы поприветствовать кортеж Путина. По пути в аэропорт президент остановился на одной из улиц города, чтобы пообщаться с людьми.