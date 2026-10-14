Пропавшую женщину в Оренбурге полицейские нашли убитой в погребе

Тело пропавшей женщины в Оренбурге нашли полицейские Пропавшую женщину в Оренбурге полицейские нашли убитой в погребе

Москва14 окт Вести.Тело пропавшей без вести жительницы Оренбурга нашли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Уточняется, что погибшая была найдена сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тело 47-летней женщины было обнаружено в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения говорится в заявлении ведомства в MAX

Кроме того, в полиции отметили, что на причастность к совершению преступления проверяется другая жительница Оренбурга. Также выясняется, при каких обстоятельствах она получила телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.