Москва14 октВести.Тело пропавшей без вести жительницы Оренбурга нашли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
Уточняется, что погибшая была найдена сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Тело 47-летней женщины было обнаружено в погребе хозяйственной постройки на территории домовладенияговорится в заявлении ведомства в MAX
Кроме того, в полиции отметили, что на причастность к совершению преступления проверяется другая жительница Оренбурга. Также выясняется, при каких обстоятельствах она получила телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.