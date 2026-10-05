Москва5 октВести.В Оренбургской области сотрудники полиции отыскали 72-летнюю жительницу Сорочинска, которая потерялась в лесу и провела там почти 5 дней. Об этом сообщило МВД по Оренбургской области.
Ночью 25 сентября пенсионерка покинула свою квартиру, а на следующий день соседка, присматривающая за ней, обратилась к правоохранителям и сообщила о безвестном исчезновении пожилой женщины.
К установлению местонахождения пропавшей были привлечены сотрудники ОМВД России "Сорочинский", их коллеги из соседних районов, а также представители казачества, волонтеры и добровольцы. Была обследована большая территория в городе, окраины леса, поля, дороги и овраги. На пятые сутки поисков полицейские обнаружили бабушку в лесной местности в 2 км от Сорочинска. Она находилась в состоянии сильного переохлажденияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Пострадавшей оказали первую помощь, укутали ее термоодеялом и доставили в медучреждение.
В настоящее время состояние пенсионерки стабильное, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.