Под Оренбургом спасли пенсионерку, потерявшуюся и пробывшую в лесу почти 5 дней

В Оренбургской области спасли пенсионерку, которая провела в лесу почти 5 дней Под Оренбургом спасли пенсионерку, потерявшуюся и пробывшую в лесу почти 5 дней

Москва5 окт Вести.В Оренбургской области сотрудники полиции отыскали 72-летнюю жительницу Сорочинска, которая потерялась в лесу и провела там почти 5 дней. Об этом сообщило МВД по Оренбургской области.

Ночью 25 сентября пенсионерка покинула свою квартиру, а на следующий день соседка, присматривающая за ней, обратилась к правоохранителям и сообщила о безвестном исчезновении пожилой женщины.

К установлению местонахождения пропавшей были привлечены сотрудники ОМВД России "Сорочинский", их коллеги из соседних районов, а также представители казачества, волонтеры и добровольцы. Была обследована большая территория в городе, окраины леса, поля, дороги и овраги. На пятые сутки поисков полицейские обнаружили бабушку в лесной местности в 2 км от Сорочинска. Она находилась в состоянии сильного переохлаждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшей оказали первую помощь, укутали ее термоодеялом и доставили в медучреждение.

В настоящее время состояние пенсионерки стабильное, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.