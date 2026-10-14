SHOT: пропавшую в Оренбурге и найденную в подвале медсестру могла убить коллега

Найденную убитой в подвале Оренбурга медсестру могла зарезать коллега SHOT: пропавшую в Оренбурге и найденную в подвале медсестру могла убить коллега

Москва14 окт Вести.Пропавшую несколько дней назад в Оренбурге медсестру могла зарезать коллега. Тело женщины с ножевыми ранениями было найдено в подвале частного дома. Об этом сообщает SHOT.

Ранее отмечалось, что рядом с телом медсестры находилась без сознания ее коллега, которую подозревают в убийстве.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли накануне в погребе дома на улице Невельской. Рядом находилась ее коллега — 53-летняя Л., которую сейчас подозревают в жесткой расправе. На её теле также были ножевые ранения … Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" говорится в сообщении канала

47-летняя медсестра пропала 9 октября после того, как проводила дочь в школу.