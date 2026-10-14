Москва14 октВести.В подвале частного дома в Оренбурге было найдено тело пропавшей медсестры. Рядом с ней без сознания с 18 ножевыми ранениями находилась ее коллега, сообщает РЕН ТВ.
Ножевые ранения зафиксированы у обеих женщин. Медсестра Юлдашева скончалась, а ее 53-летнюю коллегу отвезли в больницу.
Юлдашева перестала выходить на связь после того, как не явилась на дежурство. До этого ее несколько дней искали родственники, коллеги и волонтерыотмечается в сообщении
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.