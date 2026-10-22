Baza: убийца женщины в Тюмени пытался растворить тело ее в кислоте

"Пытался растворить в кислоте": появились подробности убийства женщины в Тюмени Baza: убийца женщины в Тюмени пытался растворить тело ее в кислоте

Москва22 окт Вести.Появились подробности жестокого убийства женщины в Тюмени, по подозрению в совершении которого задержан ее бывший муж. Как утверждает Baza, он застрелил экс-супругу и пытался растворить тело в кислоте.

Преступление произошло в ночь на 20 октября, вторник. Предположительно, мотивом послужил длительный бракоразводный процесс и раздел имущества.

Он подкараулил 56-летнюю женщину во дворе ее дома на улице Олимпийской и выстрелил в нее. Соседи слышали крики о помощи и четыре выстрела. Предварительно, после убийства мужчина попытался растворить тело в кислоте, но в итоге вывез его в лес и закопал говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Тело убитой нашли недалеко от села Бухтал, фигуранта оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.