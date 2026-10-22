Москва22 октВести.Появились подробности жестокого убийства женщины в Тюмени, по подозрению в совершении которого задержан ее бывший муж. Как утверждает Baza, он застрелил экс-супругу и пытался растворить тело в кислоте.
Преступление произошло в ночь на 20 октября, вторник. Предположительно, мотивом послужил длительный бракоразводный процесс и раздел имущества.
Он подкараулил 56-летнюю женщину во дворе ее дома на улице Олимпийской и выстрелил в нее. Соседи слышали крики о помощи и четыре выстрела. Предварительно, после убийства мужчина попытался растворить тело в кислоте, но в итоге вывез его в лес и закопалговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Тело убитой нашли недалеко от села Бухтал, фигуранта оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.