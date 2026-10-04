В Москве в гараже обнаружили тело дочери убитой женщины и схрон оружия

В гараже сожителя убитой москвички обнаружили тело ее дочери и схрон оружия В Москве в гараже обнаружили тело дочери убитой женщины и схрон оружия

Москва4 окт Вести.В ходе расследования дела об убийстве женщины на Жулебинском бульваре в Москве в гараже, которым пользовался ее сожитель, обнаружили тело ее дочери и схрон оружия. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по городу на платформе MAX.

Как сообщалось ранее, 3 октября 2026 года в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре обнаружили фрагменты человеческого тела. При осмотре с применением современных технических средств следователи и криминалисты нашли скрытые следы вещества бурого цвета, похожего на кровь, а также схрон с оружием и боеприпасами.

На территории Новой Москвы следователи обнаружили гараж, которым пользовался сожитель убитой. Внутри нашли тело ее дочери и второй тайник с оружием. Осмотр этого места происшествия еще продолжается.

В ходе следственных действий обнаружен гараж, используемый сожителем потерпевшей на территории Новой Москвы. При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия говорится в публикации

В ходе работы установили личности потерпевшей, ее дочери и сожителя. Маршруты передвижения мужчины восстановили по данным видеонаблюдения с максимальной точностью. Его задержали в Воронежской области и доставили в Москву. В ближайшее время следователи начнут его допрос.

Вместе с подозреваемым была женщина 1986 года рождения - ее также проверяют на причастность к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.